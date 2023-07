L’affare Lukaku può considerarsi saltato. L’Inter aveva raggiunto l’accordo col Chelsea per l’acquisto del belga che, al momento di chiudere l’affare, ha temporeggiato facendo emergere ormai in maniera netta e concreta lo scenario di un futuro alla Juventus con cui dialoga da settimane. Una ferita profonda per la dirigenza nerazzurra che avrebbe già comunicato al Chelsea e al giocatore l’intenzione di interrompere ogni tipo di trattativa, virando già sulle alternative.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport però l’agenzia Roc Nation che cura gli interessi del calciatore e ha rapporti solidi con la proprietà del Chelsea starebbe tentando in extremis di ricomporre i cocci per provare un’ultima disperata mediazione tra le parti rimettendo in pista l’affare in direzione Inter, visto che anche i Blues hanno fretta di cedere il giocatore e la Juventus a differenza del club interista ha bisogno di tempo per passare all’affondo. L’agenzia di Lukaku quindi ci proverà, “servirebbe, però, un cambio di rotta di Lukaku che adesso rischia di perdere anche la collaborazione con il gruppo americano a cui si era legato mani e piedi prima della infatuazione per Ledure” scrive il quotidiano.

L’opinione di Passione Inter

Finché non ci saranno note o dichiarazioni ufficiali, da una parte e dall’altra, è giusto tenere aperto un minimo spiraglio. Ma l’Inter è davvero furiosa e ora sembra ormai già proiettata al prossimo obiettivo.