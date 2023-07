Retroscena Lukaku: va alla Juventus? Ci ha provato anche col Milan

Mai dire mai, soprattutto nel calcio. Soprattutto se, come Romelu Lukaku, già più volte in carriera hai abituato a voltafaccia e cambi di rotta clamorosi. L’Inter adesso ha deciso di fare dietrofront e mollare l’operazione Big Rom comunicandolo anche al Chelsea. Nel frattempo La Gazzetta dello Sport racconta un altro retroscena: pare infatti che prima di andare fino in fondo nei dialoghi con la Juventus, l’avvocato Ledure per conto del centravanti belga avesse effettivamente sondato il terreno con il Milan che si era “ingolosito” alla possibilità di far cambiare sponda di Milano all’attaccante. Poi il giro d’orizzonte per ascoltare offerte è andato avanti, ottenendo una proposta dall’Aston Villa in Premier League ma soprattutto l’apertura forte della Juventus che adesso conta di vendere Vlahovic per procedere alla chiusura.