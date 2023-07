UFFICIALE – Chivu sarà ancora l’allenatore della Primavera

L’Inter blinda il futuro della panchina della Primavera. Tramite un comunicato ufficiale, infatti, i nerazzurri hanno annunciato il rinnovo di Cristian Chivu fino al 2024 come allenatore anche per la prossima stagione, che sarà la terza consecutiva per il tecnico romeno.

Queste le parole ufficiali del club:

“FC Internazionale Milano è lieta di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore della Primavera Cristian Chivu. Grazie al nuovo accordo, il tecnico campione d’Italia con i nerazzurri nel 2022 sarà alla guida dell’Under 19 per il terzo anno consecutivo”.