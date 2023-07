Il comportamento di Lukaku nei confronti dell’Inter ha destato grande scalpore in tutto il mondo nerazzurro. Non solo per i tifosi, traditi per la seconda volta dall’attaccante belga, dopo diversi giuramenti d’amore. Un atteggiamento che non ha lasciato indifferenti nemmeno ad Appiano Gentile.

La Gazzetta Sportiva, infatti, riferisce del grande stupore che ha investito l’intero spogliatoio nerazzurro nella giornata di ieri, con diversi ex compagni, tra i quali anche quelli più vicini a Lukaku, che hanno chiesto spiegazioni per il suo comportamento.

Secondo la Rosea, alcuni malumori per la sua gestione da parte di Inzaghi erano noti, ma il modo in cui Lukaku ha portato alla rottura sarebbe parso ampiamente inaspettato un po’ a tutti. Per alcuni, poi si è trattata della seconda volta, dopo l’estate del 2021.

L’opinione di Passione Inter

La reazione dello spogliatoio dell’Inter testimonia ulteriormente quanto sia surreale questa vicenda per tempi e modi. E certifica ancora una volta come sia lo stesso Lukaku a uscirne ampiamente danneggiato a livello di immagine. Il calcio è uno sport di squadra, dentro e fuori dal campo, ed è difficile ritrovare un ambiente positivo quando la fiducia delle persone con le quali lavori quotidianamente viene erosa in questo modo.