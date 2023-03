Gds – Tanti ostacoli per il Conte-bis, ma Lukaku tornerebbe un top

Lukaku ha dimostrato come spesso i ritorni possano essere più deludenti che altro. Certo, ripartire da Conte e da quei principi che hanno permesso all’Inter di riportare a casa uno Scudetto dopo 11 anni, potrebbe essere la giusta via per tornare in breve tempo alla vittoria.

Al tempo stesso, viene da chiedersi se Conte possa essere davvero l’uomo giusto: con poche risorse economiche a disposizione potrebbe essere più giusto puntare su un tecnico in grado di far fare un balzo tecnico e tattico alla squadra, valorizzando i giocatori in rosa e gli investimenti possibili, piuttosto che puntare su un tecnico esoso, che ha dimostrato di avere richieste sempre molto grandi e nette.