GdS – Rebus Candreva: la Sampdoria e l’Inter “aspettano” le scuse. I risvolti sul mercato

Ancora nessuna tregua in casa Sampdoria tra Candreva e Ranieri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico blucerchiato avrebbe convocato l’esterno di proprietà dell’Inter per un chiarimento ma il confronto è saltato per ben due volte.

Candreva potrebbe essere reintegrato in rosa, prima della gara con il Sassuolo in programma il 23 dicembre, in caso di scuse. La Sampdoria infatti si attende delle scuse, toccherà al giocatore fare un passo indietro. Basterà? L’Inter se lo augura anche perché l’obbligo di riscatto scatterebbe solo a febbraio e Candreva potrebbe tornare a Milano nella finestra invernale di mercato.

