TS – Inter, il mercato dei difensori dipenderà da Skriniar. Bastoni e de Vrij intoccabili

Anche se con un anno di ritardo, alla fine Milan Skriniar è riuscito perfettamente ad apprendere i meccanismi della difesa a tre di Antonio Conte. E’ sicuramente servito parecchio lavoro e tanta perseveranza, soprattutto in seguito alle numerose panchina della scorsa annata. Ma alla fine, come dimostrato dall’incredibile solidità delle ultime partite, l’Inter ha finalmente ritrovato la sicurezza nel suo centrale, cresciuto nei movimenti chiesti dal suo allenatore e tornato quasi insuperabile nell’uno contro uno.

Dall’ex difensore della Sampdoria, difatti, dipenderà il mercato della prossima estate dell’Inter. Il club nerazzurro, che fino a pochi mesi fa non si sarebbe opposto ad una cessione di Skriniar al Tottenham, adesso potrebbe blindarlo. Gli altri due difensori, de Vrij e Bastoni, sono già considerati intoccabili da Antonio Conte per via della grande familiarità con la difesa a tre. E adesso che anche lo slovacco sembra essere arrivato ai livelli pretesi dal suo allenatore, per il futuro la società nerazzurra potrebbe intervenire solamente alla ricerca di alternative ai tre forti titolari.

