TS – Inter, idea Gervinho per l’attacco: la chiave può essere Nainggolan

Continua la ricerca sul mercato del quarto attaccante per l’Inter. In questa stagione Antonio Conte ha impiegato sempre gli stessi tre attaccanti: Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez. Per una squadra che vuole puntare allo scudetto tre attaccanti sono pochi, visto che Pinamonti non ha saputo garantire un apporto adatto a causa della sua giovane età.

Come riporta Tuttosport, l’uomo ideale per l’attacco nerazzurro potrebbe essere Gervinho: vista la ricerca di spazi aperti in cui contrattaccare da parte di Conte, l’ivoriano serve più di ogni cosa. In partite contro Napoli e Spezia, in cui le squadre erano chiuse a riccio, mancava velocità e profondità che un giocatore come Gervinho può dare. La chiave per arrivare all’ivoriano potrebbe essere Radja Nainggolan, ormai fuori dal progetto nerazzurro, che potrebbe approdare al Parma come pedina di scambio. Quest’ultima potrebbe essere una soluzione nel caso dovesse continuare a essere difficile il ritorno al Cagliari.

