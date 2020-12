Corsera – Inter, si attendono sviluppi per il Papu Gomez: spunta l’opzione Milik. Eriksen verso la Francia?

Si avvicina il mercato di gennaio ed il Corriere della Sera cerca di spulciare tra obiettivi e necessità in casa Inter. La priorità riguarda il reparto offensivo, con la ricerca di un attaccante da affiancare a Lautaro Martinez, Romelu Lukaku ed Alexis Sanchez: Andrea Pinamonti, infatti, ha deluso le aspettative, o comunque non rientra nei piani di Conte. Tutto dipende, però, da Christian Eriksen.

I profili più caldi sono, sempre secondo il quotidiano, quelli del Papu Gomez e di Gervinho. Se per il primo si attende un summit da parte dell’Atalanta sulla cifra richiesta per lasciar partire l’argentino, per l’ivoriano si potrebbe imbastire una trattativa proprio sulla base di uno scambio con Pinamonti. Inoltre, da non sottovalutare l’opzione Arek Milik, in scadenza ed ai margini della rosa del Napoli.

La sensazione, comunque, è che si dovrà attendere una cessione importante per muoversi in entrata: l’indiziato principale per lasciare la Milano nerazzurra è Christian Eriksen, fuori dal progetto di Conte ed obiettivo del PSG. Potrebbe salutare, infine, anche Ivan Perisic.

