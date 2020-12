CorSera – Nuovo San Siro, ci siamo quasi: novità attese ad inizio 2021. Populous in pole

Inter e Milan hanno risposto all’ultima richiesta di integrazione e chiarimenti da parte del Comune di Milano nell’iter che porterà alla costruzione del nuovo stadio dei due club.

A riportarlo è il Corriere della Sera, gli uffici comunali ora esamineranno il tutto con il Milan che ha confermato di avere come proprietario il fondo americano Elliott. Novità sono previste per inizio anni, quando sarà svelato quale dei due progetti verrà scelto per la costruzione del nuovo stadio.

Al momento in pole sembra esserci il progetto della “Cattedrale” di Populous, davanti agli “Anelli” del consorzio Manica, Cmr, Sportium.

