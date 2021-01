CorSera – Faccia a faccia tra Gomez e l’Atalanta: ore calde, si decide il futuro. Inter in agguato

Le parole rilasciate da Antonio Conte nel post partita di Roma-Inter non fanno pensare a nuovi innesti di mercato in questa finestra invernale. E’ chiaro però che la dirigenza nerazzurra cercherà in tutti i modi di accontentare le richieste del suo tecnico e di cogliere le occasioni che potranno crearsi da qui a fine sessione.

Una di queste può essere sicuramente quella del Papu Gomez, ormai in rottura con l’Atalanta. Come riportato dal Corriere della Sera, la tensione tra l’argentino e Gasperini è alle stelle e la frattura è quasi impossibile da ricucire.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l’allenatore, il presidente Percassi e l’agente di Gomez, Giuseppe Riso. Si farà il punto della situazione e si chiariranno anche le modalità dell’addio dell’argentino, magari stabilendo anche la cifra necessaria che un club dovrà versare nelle casse dell’Atalanta, tutt’oggi ancora non disposta a fare sconti.

L’Inter aspetta novità da Bergamo, ma prima dovrà sfoltire la rosa e piazzare o Eriksen o Pinamonti in uscita. Missione non del tutto semplice, visti gli alti ingaggi percepiti da due giocatori.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<