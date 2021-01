Accadde oggi – 11 gennaio 1998: Moriero sugli scudi a Piacenza, slalom strepitoso ed eurogol da 3 punti

L’11 gennaio del 1998 l’Inter di Gigi Simoni è impegnata a Piacenza in una sfida valida per la 15^ giornata di Serie A e si impone 1-0 grazie alla straordinaria rete messa a segno da Francesco Moriero.

Il match è piuttosto equilibrato, con l’Inter che fatica a creare importanti occasioni da gol: la svolta, però, arriva al 69′ quando i nerazzurri passano in vantaggio grazie ad una strepitosa giocata individuale. Stroppa perde palla nella metà campo dell’Inter ed il primo ad arrivare sul pallone è Francesco Moriero: il numero 17 nerazzurro inizia ad involarsi palla al piede verso la porta difesa da Matteo Sereni e dopo uno straordinario slalom, batte l’estremo difensore biancorosso con una precisa conclusione che si insacca nell’angolino destro. Nel finale il Piacenza termina il match in dieci uomini: Mazzola viene espulso per fallo da ultimo uomo su Ronaldo. Nonostante l’inferiorità numerica la squadra allenata da Vincenzo Guerini va vicinissima al gol del pareggio al 92′, ma Pagliuca si supera su Murgita e salva il risultato.

