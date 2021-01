GdS – Da Conte a Marotta: il mercato dell’Inter è bloccato. Eriksen e Pinamonti in stand by

“Il mercato è una cosa che non ci riguarda, almeno così mi è stato detto”. Antonio Conte, incalzato dai giornalisti, è stato categorico nel post partita di Roma-Inter. Non ci sono margini per nuovi colpi in entrata, la squadra resterà con ogni probabilità questa e il tecnico nerazzurro “andrà in guerra” con questi uomini.

C’è chiarezza tra Conte e la dirigenza dell’Inter, che ha fatto presente al suo condottiero le ripercussioni della pandemia sulle strategie del club e sui bilanci in rosso. Così il tecnico salentino dovrà “accontentarsi” del recupero di Vecino, ma è evidente che anche il mercato in uscita sembra ora essere bloccato.

Come infatti riportato da La Gazzetta dello Sport anche Christian Eriksen, il cui addio era stato praticamente ufficializzato da Marotta prima di Natale, ora rischia di non lasciare Milano e di restare a disposizione di Conte. Così come Pinamonti, seguito da diversi club di Serie A: le richieste in quest’ultimo caso non mancano, a pesare è lo stipendio da due milioni di euro netti percepito dal canterano nerazzurro.

