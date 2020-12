CdS – Tra Gomez e l’Atalanta è finita. Si accende il derby di Milano: lo scenario

Il Papu Gomez è sempre più lontano dall’Atalanta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quelle contro Roma e Bologna potrebbero essere essere le ultime due partite dell’argentino con la Dea.

La rottura è definitiva e, salvo clamorosi dietrofront, Gomez lascerà Bergamo nella finestra invernale di mercato. Il Papu preferirebbe rimanere in “zona” e per questo il Milan è leggermente favorito: i rossoneri potrebbero usare Gomez come pedina di scambio nell’affare Caldara.

L’Inter resta defilata, Conte ha dettato le condizioni del suo acquisto e molto dipenderà dalle richieste economiche dell’Atalanta che vuole monetizzare dalla cessione del suo numero 10.

