GdS – Dalla BBC alla SDB: il nuovo trio delle meraviglie di Conte. L’Inter rialza il muro

Dalla BBC bianconera alla SDB nerazzurra: Antonio Conte ha ritrovato grazie a Skriniar, De Vrij e Bastoni quella solidità difensiva che è mancata in questa prima parte di stagione e che ha determinato i suoi successi in Italia con la Juventus.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, da quasi un mese il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni è intoccabile. Durante tutta la stagione fin qui è stato usato 9 volte ma dal 25 novembre è sceso sempre in campo per 7 partite consecutive.

E l’Inter è tornata ad alzare il muro, concedendo solo 6 gol (0,86 reti concessi a partita) mentre nelle precedenti 11 gare i gol subiti sono stati 18 (1,64). Sul centrodestra Skriniar ha fatto una inversione a U, sul centrosinistra Bastoni ha confermato tutto il suo talento mentre De Vrij è intoccabile al centro della difesa.

E’ chiaro che i paragoni con il passato e con la BBC targata Barzagli, Bonucci e Chiellini non si sprecano. Questa SDB ha un suono più aspro, è meno evocativa ed è pure etnicamente variegata, quasi in onore alla tradizione dell’Internazionale.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<