TS – 5×3, Conte detta la strategia di mercato. Da Eriksen a Gervinho: il piano per lo scudetto

5×3, è questa la richiesta specifica di Conte alla società. Il tecnico è stato chiaro e ha dettato la sua strategia di mercato: per vincere lo scudetto servono cinque partenze e tre acquisti.

In uscita ci sono Eriksen, Nainggolan, Vecino, Pinamonti e Perisic per fare spazio ad un centrocampista, un attaccante e un esterno sinistro. I nomi sono noti e molto ovviamente dipenderà dalla cessione di Eriksen. Se Marotta riuscirà a cederlo, allora l’Inter avrebbe a disposizione il tesoretto per arrivare a De Paul: l’Udinese chiede 35 milioni di euro ma l’argentino sarebbe funzionale al 3-5-2 contiano. L’alternativa resta lo scambio con Paredes.

In avanti potrebbe tornare di moda il nome di Gervinho ma nel mirino della dirigenza nerazzurra restano anche Gomez, Milik e Giroud. Perisic non ha convinto sulla sinistra e Young procede tra alti e bassi: se il croato lascerà Milano ecco che l’Inter potrebbe riprovarci per Emerson Palmieri ma il Chelsea lo libererebbe solo a titolo definitivo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<