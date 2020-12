GdS – Vecino in uscita ma Marotta è chiamato agli straordinari. Rischia anche Perisic: tutto tace ma…

Durante la finestra invernale di mercato la dirigenza dell’Inter cercherà di sfoltire la rosa nerazzurra a disposizione di Conte. Eriksen e Nainggolan non sono gli unici in uscita, come riportato da La Gazzetta dello Sport l’Inter dovrà trovare una nuova sistemazione anche a Matias Vecino.

Non sarà facile per Marotta e Ausilio visti i tanti mesi di inattività per infortunio: per l’uruguaiano la scorsa estate si era parlato del Napoli, possibile che le pista torni di moda in questi giorni.

Attenzione anche a Perisic che, in caso di offerta concreta, potrebbe partire. Al momento tutto tace dalle parti di Appiano: il suo addio aprirebbe ad un nuovo innesto sulla fascia mancina.

