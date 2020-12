GdS – Nainggolan verso l’addio: il Cagliari ci riprova. Ma rispunta anche la Fiorentina

Eriksen ma non solo, anche Radja Nainggolan è destinato a lasciare l’Inter durante la finestra invernale di mercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport il Cagliari resta sullo sfondo, come ammesso dallo stesso presidente Giulini, ma i rossoblu sperano che la posizione dei nerazzurri si ammorbidisca.

Ma in corsa ci sarebbero anche altri club. Tra queste la Fiorentina che apprezza tanto il Ninja: la dirigenza viola starebbe lavorando nell’ombra per convincere il belga e battere la concorrenza delle rivali.

