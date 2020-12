GdS – Psg o Premier League, Eriksen verso il prestito: ecco quanto risparmierebbe l’Inter

Christian Eriksen è sicuramente uno dei pezzi più pregiati della prossima finestra invernale di mercato. Come riportato da La Gazzzetta dello Sport, il suo futuro sarà lontano da Milano: la scintilla tra lui e Conte non è mai scoccata e tutti sono d’accordo di separarsi.

I timidi sondaggi di Arsenal e Manchester United non sembrano scaldare particolarmente il giocatore mentre in Francia i dialoghi col Psg per uno scambio con Leandro Paredes restano in fase embrionale.

Possibile dunque che si decida per un prestito fino a fine stagione per rivalutare il cartellino del centrocampista. L’Inter risparmierebbe sull’ingaggio da 7,5 milioni e rimanderebbe la cessione a tempi migliori.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<