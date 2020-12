CM.com – Malinovskyi erede di Gomez: la verità sull’interesse dell’Inter e la scelta dell’Atalanta

L’addio quasi scontato durante la finestra invernale di mercato del Papu Gomez permetterà all’Atalanta di investire ancora di più sui talenti di casa propria.

Tra questi c’è Ruslan Malinovskyi che si è messo in mostra per alcune giocate e prestazioni da vero fuoriclasse. Come riportato da Fabrizio Romano su calciomercato.com, in estate l’Atalanta ha ricevuto molte offerte dall’estero mentre in Italia anche l’Inter ha mostrato interesse senza però mai presentare un’offerta ufficiale. Tuttavia l’Atalanta ha rifiutato ogni tipo d’assalto e considera Malinovskyi non solo l’erede di Gomez ma anche un perno per il futuro. Marotta ci riproverà?

