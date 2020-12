TS – Sanchez ci prova: provino ad inizio settimana. Nel mirino c’è il Verona

Contro Spezia e Verona Antonio Conte dovrà chiedere gli straordinari alla LuLa. Come riportato da Tuttosport è difficile che Sanchez torni in campo nel 2020 ma lo staff medico nerazzurro farà un ultimo tentativo.

L’ex Manchester United infatti potrebbe effettuare un provino ad inizio settimana: in caso di esito positivo, si potrebbe pensare ad una convocazione in vista di Verona. Altrimenti bisognerà aspettare il 2021 per rivederlo in campo.

