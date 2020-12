TS – Il Cagliari torna alla carica per Nainggolan. Zhang cambia idea e l’Inter ora apre al prestito

Radja Nainggolan è ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte. Il centrocampista belga non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante in questa prima parte di campionato e così, durante la finestra invernale di mercato, potrebbe lasciare Milano.

Come riportato da Tuttosport, a gennaio il Cagliari con ogni probabilità tornerà alla carica: a settembre la dirigenza dell’Inter disse no al prestito ma ora lo scenario potrebbe essere cambiato. Intanto domani potrebbe essere convocato in vista della sfida casalinga contro lo Spezia.

