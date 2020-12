CM.com – Tra Candreva e la Sampdoria torna il sereno: pace fatta con Ranieri. Esulta anche l’Inter

L’Inter può tirare un sospiro di sollievo: il rebus Candreva è stato risolto in casa Sampdoria. Come riportato da Fabrizio Romano su calciomercato.com, l’esterno di proprietà nerazzurra continuerà a vestire la maglia blucerchiata e sul mercato non ci saranno clamorosi ribaltoni.

Escluso un ritorno a Milano per volontà di tutte le parti. Nelle ultime 24 ore Candreva e Ranieri hanno chiarito la diatriba: il giocatore ha chiesto scusa a giocatori e compagni promettendo a tutti di voler aiutare la squadra. Per questo rientrerà tra i convocati già dalla sfida in programma contro il Crotone.

Candreva è in prestito alla Sampdoria con la formula dell’obbligo di riscatto che scatterà al primo punto conquistato dai blucerchiati a febbraio. L’Inter è pronta a monetizzare dalla sua cessione 2,5 milioni di euro.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<