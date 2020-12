GdS – Gomez via? L’Atalanta fissa le condizioni. Milan in pole ma l’Inter c’è

Tregua fino a Natale. Il Papu Gomez e l’Atalanta vogliono chiudere in bellezza un 2020 da incorniciare, prima di separarsi nella finestra invernale di mercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Gasperini potrà utilizzarlo ogni volta che lo riterrà opportuno e non per forza dal 1′, come accaduto contro la Juventus.

La dirigenza bergamasca valuterà fino a Natale gli sviluppi della vicenda ma ha già respinto l’idea di una risoluzione di contratto, anche perché l’Atalanta non ha nessun interesse a rinforzare una diretta concorrente in Italia.

In prima fila c’è il Milan ma l’acquisto del Papu non sarebbe tanto in linea con la politica di Elliott: Gomez ha 33 anni e il bisognerà sborsare milioni per il suo cartellino. Andare poi a modificare l’assetto tattico della squadra rossonera, che sembra aver raggiunto un equilibrio, potrebbe essere rischioso.

In corsa ci sono anche Napoli, Roma e Lazio osservano per il momento da lontano, così come il Psg, stuzzicato dalle buone recensioni dell’amico Di Maria. Ma anche l’Inter è sullo sfondo: come raccolto dalla redazione di Passione Inter, Conte ha detto sì all’acquisto del Papu dettando però 3 condizioni.

