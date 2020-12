Mercato – Gomez e l’Atalanta sempre più lontani: non convocato anche per il Bologna

Dopo la non convocazione per la gara di domenica pomeriggio vinta per 4-1 contro la Roma, Alejandro Gomez sarà out anche contro il Bologna domani sera. L’Atalanta sarà ospite della squadra di Mihajlovic ed il tecnico Giampiero Gasperini ha deciso per la terza – seconda consecutiva – di lasciare a casa il capitano.

Il rapporto tra i due non sembra potersi ricucire e dunque il Papu potrebbe lasciare Bergamo già a gennaio. Su di lui ci sono molte squadre di Serie A tra cui anche l’Inter, ed Antonio Conte ha già dato l’ok per il suo eventuale arrivo. Dopo la seconda esclusione di fila i nerazzurri osservano la situazione, aspettando l’occasione giusta.

