Accolto il ricorso del Napoli, rigiocherà la sfida contro la Juventus. Come cambia la classifica

Era attesa in giornata la decisione del CONI ed è appena arrivata: Juventus-Napoli si rigiocherà. La gara in programma lo scorso 4 ottobre non si è disputata per i noti problemi legati all’ASL della Campania e la Corte d’Appello aveva confermato il 3-0 per la formazione bianconera con un punto di penalizzazione per la squadra campana.

Oggi il Collegio di Garanzia ha invece accolto il ricorso del Napoli ed ha annullato la senza della Corte d’Appello. La gara quindi dovrà nuovamente disputarsi ed è stato così annullato sia il 3-0 che il punto di penalizzazione degli azzurri. Ecco la classifica aggiornata.

Milan 31 Inter 30 Juventus 24 Roma 24 Napoli 24 Sassuolo 23 Atalanta 21 Lazio 21 Verona 20 Sampdoria 17 Udinese 15 Benevento 15 Cagliari 14 Bologna 14 Parma 12 Fiorentina 11 Spezia 11 Torino 7 Genoa 7 Crotone 6

Juventus, Napoli, Atalanta e Udinese con una gara in meno.

