Ex Inter, amputate entrambe le gambe a Mauro Bellugi

Prima la positività al Covid-19, poi l’amputazione ad entrambe le gambe: come riporta gazzetta.it l’ex difensore dell’Inter Mauro Bellugi è stato operato d’urgenza. Le sue condizioni infatti si sono aggravate negli ultimi ed è lo stesso Bellugi ad aver raccontato la sua storia ai microfoni di altropensiero.net.

140 presenze con la maglia nerazzurra ed una sola rete, in Coppa dei Campioni nel 1971 al Borussia Mönchengladbach. Campione d’Italia nella stagione 1970-1971, dopo il ritiro è diventato opinionista per la tv 7 Gold. Da parte della redazione di Passione Inter un grande in bocca al lupo a Mauro Bellugi.

