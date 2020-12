Verona-Inter, Conte non cambia. Ballottaggio Sensi-Vidal: le probabili formazioni

Domani alle 18:30 al Bentegodi di Verona l’Inter di Antonio Conte scenderà in campo per l’ultima gara di questo 2020. I nerazzurri vengono da sei vittorie consecutive in Serie A, sono a -1 dal Milan capolista e vogliono chiudere l’anno nel migliore dei modi. L’avversario – l’Hellas Verona – non è sicuramente facile e dunque il tecnico interista si affida al suo miglior undici.

Per Conte c’è solo un dubbio a centrocampo: Arturo Vidal o Stefano Sensi. Al momento il cileno sembra in vantaggio per una maglia da titolare al fianco di Barella e Brozovic. Per il resto confermata la formazione che domenica ha battuto lo Spezia.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA-INTER

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo. All. Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

