VIDEO – Lukaku ed i due gol in fotocopia. L’Inter scherza: “Trova le differenze”

Nella partita contro il Cagliari Romelu Lukaku ha segnato la rete che ha chiuso i conti a pochi secondi dal termine: l’attaccante belga ha sfruttato l’uscita del portiere Alessio Cragno, spintosi in avanti alla ricerca del gol, per lanciarsi in avanti e segnare a porta vuota.

Un gol che ha ricordato una marcatura realizzata dallo stesso attaccante nella scorsa stagione, in Champions League contro lo Sparta Praga. L’Inter ha evidenziato la somiglianza con il seguente post pubblicato sui social:

