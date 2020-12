Palmeri: “Gomez? C’è il Milan ma l’Inter ha chiesto informazioni. Occhio all’intreccio con Eriksen”

Tancredi Palmeri, nell’editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb, ha fatto il punto sul futuro del Papu Gomez, uno dei nomi più caldi in vista della finestra invernale di mercato.

Ecco le sue parole: “C’è prima il Milan, che ha 15 milioni in pancia da spendere, e che potrebbe utilizzare Gomez anche per far sbassare la cresta a Calhanoglu in sede di rinnovo. E siccome non sia mai che Marotta possa fare passare inosservata una situazione simile nell’altro naviglio e oltre la tangenziale, anche l’Inter ha chiesto informazioni, che potrebbero peraltro incastonarsi con la volatilizzazione di Eriksen, magari direzione Parigi, sempre ammesso che Conte non si faccia venire il singhiozzo anche sull’acquisto del Papu – ma a quel punto Andonio mancherebbe di amor proprio”.

