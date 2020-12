SONDAGGIO PI – Gomez accostato all’Inter: è un giocatore da Conte? Tifosi divisi

Il Papu Gomez ha rotto con Gasperini e con l’Atalanta, il divorzio nella finestra invernale di mercato sembra scontato e così il nome dell’argentino è stato accostato a diverse squadre, tra cui l’Inter.

Gomez sarebbe un giocatore utile da prendere per rinforzare l’Inter di Conte? I lettori di Passione Inter spingono per il sì, anche se buona parte della tifoseria non sembra essere affascinata dalla suggestione di mercato. Ecco i risultati del sondaggio:

TWITTER – Sì 60%, No 40%

TELEGRAM – Sì 56%, No 44%

