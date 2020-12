Social – Eto’o allenatore nel nuovo video musicale di Ghali. La dedica del cantante: “Che onore”

Chissà se un giorno Samuel Eto’o deciderà di intraprendere la carriera da allenatore ma l’ex attaccante camerunense dell’Inter ha fatto le prove generali nel video di “1993”, ultimo singolo musicale del rapper Ghali.

L’eroe del Triplete ha deciso di collaborare con il cantante milanese, di origini tunisine, nel videoclip che è stato girato nei campetti di Baggio.

Ecco la dedica di Ghali ad Eto’o: “Da piccoli, al campetto quando giocavamo a calcio, prima di iniziare ognuno si sceglieva un giocatore famoso e gridava il nome per accaparrarselo e giocare nei suoi panni per tutta la partita. Cercavamo di emularli nei movimenti, nei calci di punizione e nelle esultanze. Samuel Eto’ era proprio uno di quei nomi che ci assegnavamo ed averlo nel campi della Baggio 2, dove sentivamo arrivare il boato dei tifosi dallo stadio di San Siro, è un onore. Il Triplete a Baggio non ha prezzo”.