Mercato – L’Inter punta Gosens per giugno: il Newcastle lo vuole subito

Gosens rimane uno degli obiettivi più importanti per l'Inter

La caccia al nuovo esterno sinistro continua. Come riporta Gianluca Di Marzio, Robin Gosens è nel mirino dell'Inter per la prossima stagione. Il tedesco, out da diversi mesi per l'infortunio al bicipite femorale, è ancora da considerare uno dei migliori esterni in Europa.