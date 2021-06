E’ la settimana di Hakimi: Psg in pole, blitz di Leonardo a Milano? Il Chelsea non molla

Il club francese resta avanti, ma i campioni d'Europa potrebbero rilanciare nelle prossime ore e cambiare tutto

Si preannuncia una settimana cruciale per il calciomercato dell'Inter sul fronte Hakimi. L'esterno ex Real Madrid e Dortmund sarà con ogni probabilità l'unico big sacrificato in uscita, i prossimi giorni saranno decisivi per capire chi tra Psg e Chelsea la spunterà.