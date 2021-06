GdS – Hakimi, tutte le strade portano a Parigi: l’ultima richiesta dell’Inter

L'esterno nerazzurro scoprirà a giorni quale sarà il suo futuro

Parallelamente ai tanti nomi sul mercato che sono stati accostati nelle ultime ore all' Inter e che certificano un interesse attivo da parte del club nerazzurro a rinforzarsi nonostante le criticità economiche della società, in Viale della Liberazione si continua a lavorare assiduamente alla cessione di Achraf Hakimi. L'esterno marocchino continua ad essere conteso da Paris Saint Germain e Chelsea, dinnanzi a due proposte senz'altro diverse e che ancora non hanno soddisfatto appieno quelle che sono le esigenze interiste.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, da una parte il club francese con al timone Leonardo sarebbe disposto a raggiungere una cifra pari a 70 milioni di euro con bonus già compresi, mentre l'Inter vorrebbe incassarne 70 come parte fissa più altri bonus a parte. Sul fronte Chelsea, invece, si continua a discutere di contropartite, da qui l'ultima offerta pari a 50 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso che in casa nerazzurra ha sempre avuto ottime referenze. Marotta e Ausilio al momento stanno lavorando su entrambi i fronti senza escludere del tutto alcuna proposta, ma c'è la netta sensazione che con uno sforzo in più potrebbe essere il Psg ad aggiudicarsi presto le prestazioni di Hakimi.