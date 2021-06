Mundo Deportivo – Inter su Jordi Alba, c’è la prima offerta: la posizione del Barcellona

Un ruolo fondamentale nella trattativa potrebbero averlo il Decreto Crescita

Bomba di calciomercato dalla Spagna targata Mundo Deportivo: "L'Inter ha presentato un'offerta ufficiale al Barcellona per Jordi Alba". Secondo il quotidiano iberico, la dirigenza nerazzurra, che comunque sta attraversando un periodo non sicuramente facile dal punto di vista economico, sarebbe pronta a mettere sul piatto alcuni giocatori che potrebbero interessare ai blaugrana.

L'Inter infatti vuole assicurarsi un top player sulla sinistra in vista della prossima stagione e Jordi Alba sarebbe il profilo perfetto per alzare l'asticella delle ambizioni: lo spagnolo ha un contratto fino al 2024, resta comunque un titolarissimo del Barcellona ma non sarebbe da escludere un suo addio visto il progetto di Laporta di abbassare il monte ingaggi.