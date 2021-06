Accadde Oggi – 23 giugno 1981: nasce Maxwell, 37 titoli e un Triplete sfiorato

Il calciatore lasciò l'Inter nel 2009 per approdare al Barcellona

Per definire il giocatore - non esattamente uno dei più appariscenti del calcio del ventunesimo secolo - basta leggerne i numeri: quattro le maglie indossate nella sua carriera (cinque, se consideriamo anche quella della sua Nazionale ), 105 le presenze totali con quella dell' Inter , e 37 titoli vinti in carriera che fanno di lui uno dei calciatori più vincenti di sempre. Il suo nome è Maxwell , che oggi - 23 agosto 2021 - compie quarant'anni.

Con la maglia dell'Inter, l'ex difensore brasiliano (attualmente direttore sportivo del Paris Saint-Germain, squadra dove ha disputato gli ultimi cinque anni di carriera, prima del ritiro datato 2017), ha disputato tre stagioni, dal 2006 al 2009. Protagonista in occasione del secondo e del terzo Scudetto targato Roberto Mancini - soprattutto nel secondo - e anche nel primo targato Mourinho. Poi, nell'estate 2009, la cessione al Barcellona, insieme a un certo Zlatan Ibrahimovic. L'anno successivo l'Inter avrebbe conquistato il Triplete: forse un rimpianto, per Maxwell, anche se - in quanto a trofei - il brasiliano non ne ha da invidiare a nessuno.