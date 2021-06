Incontro con Riso in sede, si è parlato anche di Mancini e Pessina: il piano dell’Inter

L'Inter mette nel mirino il difensore della Roma e il talento dell'Atalanta che si sta confermando ad Euro2020

Raffaele Caruso

L'agente Giuseppe Riso ha incontrato ieri l'Inter in sede e la sua visita non è di certo passata inosservata. Nel vertice di mercato con la dirigenza nerazzurra, non si è parlato solo dei giocatori che attualmente vestono la maglia dell'Inter e gestiti dallo stesso Riso, ovvero Radu, Gagliardini, Sensi e Dimarco.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport si è parlato anche di Gianluca Mancini e Matteo Pessina, profili graditi e seguiti da tempo dall'Inter. Il difensore giallorosso nel fine settimana incontrerà la Roma che vuole rinnovargli il contratto raddoppiandoli l’ingaggio: l’Inter resta alla finestra, anche perché l’idea può diventare qualcosa in più solo se arrivasse un’offerta irrinunciabile per Skriniar.

Per trattare Pessina con l’Atalanta, invece, l’Inter deve prima piazzare in uscita i suoi esuberi ma, come riportato dal Corriere dello Sport, la Dea fatica a trovare l'accordo per il rinnovo e la squadra nerazzurra resta comunque una società amica.