Hakimi è già in clima Paris Saint-Germain: la foto con Camano e Leonardo

Il giocatore ha svolto le visite e firmato il contratto: si attende l'annuncio

L'ufficialità - possiamo dirlo - è questa volta realmente poco più che una formalità: perché il passaggio di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain - l'abbiamo detto - era ormai in agenda da diverso tempo e perché tutti i soggetti coinvolti nell'operazione giocano ormai da giorni a carte scoperte, scopertissime. E' per esempio il caso della foto che sta circolando in questi minuti in varie parti del web, ritraente un raggiante Hakimi insieme con il proprio agente Alejandro Camano e a Leonardo, dirigente del club parigino di fronte a uno stemma della società.