UFFICIALE – Kolarov rinnova con l’Inter fino al 2022: il comunicato

Il difensore ex Roma si ridurrà l'ingaggio del 50%

Il rinnovo di Aleksandar Kolarov è ora ufficiale: il difensore serbo classe 1985 prolunga il proprio contratto con l'Inter di un ulteriore anno, ovvero fino al 2022. Si tratta del terzo rinnovo per la società nerazzurra, dopo quelli di Andrea Ranocchia e Danilo D'Ambrosio - anche loro continuano il rapporto con l'Inter fino al 2022 - che confermano in toto la difesa di riserva. Non si prospettano, quindi, nessun acquisto dal mercato per quanto riguarda il settore difensivo, soprattutto dopo la notizia della "recompra" di Zinho Vanheusden.