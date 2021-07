GdS – L’Inter ha riscattato Vanheusden dallo Standard: le cifre dell’affare

Il centrale belga può dunque tornare in maglia nerazzurra dopo tre anni

Zinho Vanheusden potrebbe tornare dalla prossima stagione a vestire i colori dell' Inter . A darne conferma questa mattina è stata La Gazzetta dello Sport , la quale ha già dato per concluso l'affare di calciomercato che riporterà il difensore belga in Italia dopo le ultime tre annate giocate allo Standard Liegi . Secondo la rosea, infatti, il club nerazzurro avrebbe esercitato il controriscatto fissato a 16 milioni di euro e valido per questa estate, decidendo di aggiungere il ragazzo alla rosa di Simone Inzaghi per la prossima stagione.

Un eventuale impiego del centrale belga già dalla nuova annata, che per i nerazzurri inizierà questa settimana con il raduno fissato ad Appiano Gentile per l'8 luglio, non è però così scontato. Dopo i rinnovi di D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov che hanno prolungato con l'Inter fino al giugno 2022, Vanheusden potrebbe far fatica a trovare spazio anche come alternativa, per cui non si esclude una possibile nuova esperienza in prestito per il centrale classe 1999. Questo caso, come tanti altri, potrebbe essere risolto non appena Inzaghi avrà messo alla prova nel ritiro estivo le qualità del difensore.