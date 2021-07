Mercato – Inter, Lautaro e Barella piacciono in Inghilterra: due big hanno chiesto informazioni

Il centrocampista e l'attaccante hanno diversi corteggiatori

Antonio Siragusano

Dopo un mercato fino a questo momento ancora poco movimentato, contraddistinto soprattutto dai grandi colpi che sta per mettere a segno il Paris Saint Germain, si comincia ad avere l'impressione che solamente a fine Europeo e Copa America i club inizieranno a far sul serio. In questo senso, però, l'Inter dovrà essere soprattutto brava a difendersi dagli attacchi che arriveranno ai propri talenti, dopo aver già definito la cessione di Achraf Hakimi proprio al club parigino.

Dalla Spagna, infatti, fichajes.net questa mattina ha fatto sapere che due tra i calciatori più rappresentativi del club nerazzurro piacciono non poco in Inghilterra. Si tratta di Nicolò Barella, entrato nel mirino del Liverpool di Jürgen Klopp che sta ancora cercando un sostituto di Georginio Wijnaldum, e Lautaro Martinez, adesso corteggiato dal Chelsea di Thomas Tuchel che avrebbe rinunciato all'idea di proseguire i contatti con il Villarreal per arrivare a Gerard Moreno.

Per quanto riguarda i Blues, per avere l'argentino potrebbero proporre una contropartita tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri più una cospicua parte economica. I Reds, invece, si sono limitati fino a questo momento a sondare solamente il centrocampista sardo in mezzo ad altri profili come quelli di Lorenzo Pellegrini o Saúl Ñíguez. Tra l'altro, su Nicolò Barella, pare esserci anche l'interesse del Real Madrid di Carletto Ancelotti. Secondo quanto aggiunto da okdiario, il tecnico italiano sarebbe innamorato dell'ex Cagliari e delle sue qualità mostrate sia in maglia Inter che con la Nazionale Italiana.