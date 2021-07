GdS – L’Inter verde di Inzaghi: da Salcedo ad Agoumé, chi ha chance di restare

Alcuni giovani potrebbero convincere il tecnico a puntare su di loro

A due giorni dal primo raduno stagionale della nuova Inter di Simone Inzaghi si torna a parlare della linea verde che il tecnico italiano potrebbe inaugurare. Sono tanti i giovani in orbita nerazzurra che con la nuova stagione potrebbero essere lanciati dopo essere stati in prestito durante l'ultima annata. Tra questi, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport , sono soprattutto due i calciatori che hanno diverse chance di rimanere: Eddie Salcedo e Lucien Agoumé.

L'attaccante, che ha già ripreso a lavorare nell'ultima settimana insieme all'ex interista Keita per arrivare in ritiro già pronto per impressionare Inzaghi, sgomiterà per ottenere quel posto da quarto attaccante non ancora assegnato. Il centrocampista, dopo l'annata di crescita allo Spezia, ha invece possibilità di rimanere come vice Brozovic per le sue caratteristiche uniche, anche se non si esclude che in quella posizione possa essere rivalutato anche Stefano Sensi.