Inzaghi, la stagione entra nel vivo: oggi in sede, domani la presentazione

Il tecnico ha lasciato pochi minuti fa viale della Liberazione

Si tratta degli ultimi preparativi, perché domani la stagione 2021-2022 dell' Inter e di Simone Inzaghi entrerà ufficialmente nel vivo, con la conferenza stampa del tecnico programmata per l'ora di pranzo e con il raduno dei nerazzurri - esclusi i nazionali - che giovedì segnerà l'inaugurazione dei lavori in un'annata in cui l'Inter si appresta a difendere il tricolore conquistato poco più di due mesi fa.

Quella di oggi è stata una giornata di incontri, di riunioni, per programmare la giornata di domani e per definire anche quello che avverrà più avanti. Simone Inzaghi oggi era impegnato nel quartier generale, nella sede dell'Inter: sede che ha lasciato pochi minuti fa, e che aveva raggiunto per pianificare la conferenza stampa, la preparazione, i puntelli alla rosa e per definire il programma delle amichevoli e curare nei dettagli quello che sarà l'approccio del tecnico alla realtà nerazzurra.