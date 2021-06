Hakimi-Psg: le ultime news di calciomercato

Ultime di mercato su Hakimi

CALCIOMERCATO HAKIMI - In questo articolo aggiornato parleremo di tutte le trattative di calciomercato che riguardano Achraf Hakimi , laterale marocchino.

Achraf Hakimi è arrivato all'Inter nell'estate del 2020 e il suo contratto è in scadenza nel 2025. Attualmente lo stipendio di Hakimi ammonta a 5 milioni di euro annui.

In questo speciale calciomercato su Hakimi andremo a riportare tutte le ultimissime di mercato sul giocatore in chiave Psg, vista la possibile cessione al club francese.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Psg è l'unica squadra che per il momento si è fatta avanti per l'esterno marocchino dell'Inter. Ma attenzione anche al Chelsea, che qualche passo lo ha fatto, e al nuovo Tottenham targato Conte-Paratici che potrebbe farsi sotto.