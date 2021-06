Hakimi-Psg, fumata bianca in arrivo. Chelsea battuto: ecco quanto incasserà l’Inter. Tutti i dettagli

L'esterno marocchino firmerà un contratto di cinque anni da 7/8 milioni di euro a stagione

Achraf Hakimi è un passo dal Paris Saint-Germain. Un addio doloroso, ma allo stesso tempo un sacrificio obbligatorio per l'Inter sul mercato . Il club francese ha accelerato nelle ultime ore e la trattativa è in dirittura d'arrivo. Battuta la concorrenza del Chelsea.

Come riportato da Sky Sport e La Gazzetta dello Sport, l'affare si aggira sui 70 milioni di euro : una cifra importante, seppur inferiore agli 80 che inizialmente i nerazzurri avevano chiesto per cedere l'esterno marocchino.

Per la fumata bianca è questione di giorni o di ore, restano infatti solo da definire alcuni dettagli legati ai bonus in favore dell'Inter. Per Hakimi è pronto un contratto di 5 anni fino al 2026 da 7-8 milioni a stagione.