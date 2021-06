Lukaku: “Manchester City? All’Inter sono felice. Dicevano che in Serie A avrei faticato, si sbagliavano”

L'attaccante belga ha risposto ad alcune domande dei tifosi sui social in un Q&A

Dopo aver trascinato con 3 gol il Belgio agli ottavi di finale di Euro2020, Romelu Lukaku si è concesso ai tifosi sui social, in uno dei pochi momenti di riposo, rispondendo alle loro domande. Ad un tifoso che lo ringrazia per aver scelto l'Inter, Big Rom ricambia ringraziandolo per il suo supporto e amore, ma non solo perché nel Q&A spuntano foto a grandi tinte nerazzurre sparse tra una domanda e una risposta.

LA NAZIONALE - "Rappresentare il Belgio a questi livelli per me rappresenta molto".

LA SERIE A - "A differenza del calcio inglese in Italia devi usare più cervello. E' davvero dura tatticamente. Dicevano che non sarei riuscito a fare bene".

IL RINGRAZIAMENTO A CONTE:"Non ero abituato a giocare spalle alla porta, finché Conte non mi ha fatto vedere cosa potevo fare per la squadra e per me stesso".