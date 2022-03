Incertezza sul rinnovo di Handanovic: l’Inter vuole un altro titolare oltre a Onana

I piani nerazzurri per la porta della prossima stagione

Handanovic e Onana , l'idea dell'Inter - come sappiamo - è di avere due titolari in porta per la prossima stagione: due numeri uno di alto livello capaci di tenere alta la competizione.

Marotta e Ausilio vogliono che Handanovic resti ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, il rinnovo non appare sicuro: se ne parlerà a fine stagione. Le incertezze sono due: Handanovic accetterà di mettere in discussione la propria titolarità? Nelle ultime stagioni non ha lasciato spazio a nessun altro, neanche in Coppa Italia.