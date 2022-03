Scamacca: “Futuro? Deciderò con il cuore, l’interesse dell’Inter fa piacere”

L'attaccante: "Non escludo l'estero"

In un'intervista esclusiva del Corriere dello Sport a Gianluca Scamacca , il centravanti del Sassuolo ha parlato - tra le tante cose - anche del suo futuro e dei corteggiamenti da parte delle big italiane. Queste le sue parole in merito:

"Non ci penso, non mi sono mai dato limiti. Quando ci sarà da decidere, seguirò il cuore. Sono andato all'estero una volta e non mi spaventa rifare quella scelta".