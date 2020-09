Hapal (ct Slovacchia): “Skriniar sa di far parte del progetto Inter, non credo ci saranno problemi”

90 minuti di panchina per Milan Skriniar sabato sera contro la Fiorentina nonostante l’assenza di Stefan De Vrij. Il difensore slovacco è attualmente al centro di voci di mercato visto il forte interesse da parte del Tottenham di José Mourinho che ha anche parlato con l’Inter per il suo acquisto.

Nel pre-partita però Piero Ausilio ha confermato che Skriniar fa parte del progetto, concetto ribadito anche dal ct della Slovacchia Pavel Hapal in conferenza stampa come ha riportato Sport Aktuality: “Milan mi ha detto che Conte ultimamente con lui non comunica molto, potrebbe succedere qualcosa ma penso che resterà all’Inter. Skriniar sa che fa parte del progetto e dovrebbe restare dopo l’addio di altri difensori. Non ha trovato spazio ma continua ad allenarsi, è pronto: non credo ci saranno problemi”.

